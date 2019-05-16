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قيادة ومحلي العاصمة يدينان استهداف سكن رئيس اتحاد الإعلاميين والأحياء السكنية ومبنى وزارة الاعلام
[16/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

أدانت قيادة ومحلي أمانة العاصمة اليوم جريمة طيران العدوان التي استهدفت سكن رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري ومنازل المواطنين المجاورة ومبنى وزارة الأعلام والتي راح ضحيتها أكثر من 60 شهيد وجريح.

وأستنكر بيان صادر عن قيادة الأمانة والمجلس المحلي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف الأحياء والمنازل السكنية والمنشآت المدنية والخدمية .. معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية.

وأشار البيان إلى أن استهداف الإعلاميين والأحياء والمنازل السكنية جريمة نكراء يعاقب عليها القانون الدولي وجريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم .

 وأكد البيان أن استهداف المدنيين وقتل الأطفال والنساء في نهار رمضان ليؤكد للعالم أجمع أن النظام السعودي والإماراتي ودول التحالف ما هم إلا الوجه الآخر لتنظيمي داعش والقاعدة والجماعات الارهابية .

وقال البيان " إن استهداف دول العدوان لرموز الجبهة الإعلامية الوطنية ليؤكد بما لا يدعو للشك مدى النجاح الكبير الذي حققه رجال الأعلام جنباً إلى جنب مع أبطال الجيش واللجان وعلى رأسهم وزير الإعلام واتحاد الإعلامين وكل الاقلام الحرة والشريفة التي فضحت جرائم العدوان ووجهت أقلامها في وجهه " .

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بدورها إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وابادة جماعية يندى له جبين الإنسانية .

وشدد البيان على رجال وشباب أمانة العاصمة الأحرار الاستمرار في أعمال الحشد والتعبئة وتجهيز المقاتلين ورفد الجبهات دعماً للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .

سبـأ
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