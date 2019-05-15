تفقد سير العمل بعدد من المشاريع الخدمية بمديريتي شعوب وبني الحارث [16/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

تفقد وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، اليوم، سير العمل بعدد من المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمديريتي شعوب وبني الحارث.



حيث أطلع الوكيل المساعد المهندس الحوثي، ومعه ضابط مشاريع صندوق صيانة الطرق بالأمانة المهندس عبدالعزيز المؤيد، على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وترميم الشارع الرئيس بمديرية شعوب، وأعمال الصبيات الخرسانية قبل أعمال الرصف الحجري جوار مصنع الغزل والنسيج.



واستمع المهندسين الحوثي والمؤيد من مهندس المشروع علي عبدالجليل، إلى شرح حول اعمال رصف نحو 500 متر مربع جوار مصنع الغزل وكذا نسبة الانجاز في المشروع الذي يمتد من الزمر مروراً بشارع مأرب والحافة وصولاً إلى جولة آية بشعوب بدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس.



كما تفقد الوكيل المساعد الحوثي، والمهندس المؤيد على سير أعمال الترميمات الجاري تنفيذها في جولة النصر بمديرية شعوب ضمن مشروع ترميم وتأهيل شارع الدولة العربية الرئيسي الممتد من وزارة الإعلام حتى جولة النصر.



واطلعا على مستوى سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وترميم شارع السلال بمديرية بني الحارث ابتداء من جوار الكلية الحربية مروراً بجولة مصعب ووصولاً إلى تقاطع شارع السلال مع المطار والذي يأتي ضمن سلسلة مشاريع تطوير البنية التحتية التي تنفذها أمانة العاصمة في مختلف الشوارع الرئيسية بالمديريات.



واستمع الوكيل المساعد الحوثي وضابط مشاريع صندوق صيانة الطرق عبدالعزيز المؤيد، من مهندس المشروع محمد الاخصب إلى إيضاح حول أعمال وضع طبقة اسفلتية والترميمات الجارية في المشروع بمساحة 6200 متر مربع.



إلى ذلك اطلع الوكيل الحوثي والمهندس المؤيد، على مستوى اعمال حملة رفع المخلفات والأتربة في شارع الستين بعد جولة عمران باتجاه جولة الجمنه بمديرية بني الحارث، التي تنفذها إدارة رفع المخلفات بمكتب الأشغال بالأمانة، إلى جانب أعمال طلاء البردورات التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية.



وأوضح مدير إدارة المخلفات بالمكتب المهندس يحيى الهذيلي، انه تم رفع ألفين و330 متر مكعب، منها ألف و 280 متر مكعب قلاب كبير، و ألف و 50 متر مكعب قلاب صغير، وذلك من مديريات الثورة ومعين والوحدة والسبعين وبني الحارث .. مشيراً إلى أن هذه المخلفات تم رفعها من بداية شهر رمضان حتى الآن.



وأشاد وكيل الأمانة المهندس الحوثي، بجهود إدارة رفع المخلفات بمكتب الاشغال بالأمانة في استمرار رفع المخلفات والأتربة من على الأرصفة والشوارع الرئيسية بمديريات أمانة العاصمة وذلك في إطار مساندة جهود أعمال النظافة بالأمانة .. حاثاً على بذل مزيد من الجهود حتى استكمال رفع كافة المخلفات والأتربة المتكدسة في الشوارع.



وشدد الحوثي، على الجهات والشركات المنفذة للمشاريع الخدمية بأمانة العاصمة خاصة في الشوارع والجولات والتقاطعات الرئيسية سرعة الإنجاز بما يكفل تخفيف حدة الازدحام في الشوارع وتسهيل حركة السير .



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