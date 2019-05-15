مجلس الشورى يدين بشدة استهداف العدوان للمدنيين وقصف مبنى وزارة الإعلام (مكتمل) [16/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

أدان مجلس الشورى بشدة استمرار تحالف العدوان في ارتكاب المجازر المروعة للعام الخامس على التوالي وآخرها جريمة استهداف حي سكني في تقاطع شارعي الرباط والرقاص بالعاصمة صنعاء والذي راح ضحيتها 60 شهيد وجريح.



كما أدان مجلس الشورى استهداف طيران تحالف العدوان لمبنى وزارة الإعلام مخلفا أضراراً فادحة بالمبنى، وندد باستهداف العدوان منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين وعدد من مدنيين بالعاصمة صنعاء.



وأشار المجلس إلى أن جرائم العدوان بحق الأطفال كشف الوجه القبيح لتحالف العدوان الذي تجرد من كل القيم وكشفت إصراره على اغتيال الطفولة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، واستهتار بكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.



وحمّل مجلس الشورى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية نتيجة صمتهم المخزي إزاء جرائم الحرب اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان.



وأكد أن استمرار قصف العدوان للطرق ومنازل المواطنين والبنية التحتية لليمن يعكس غطرسة وتخبط تحالف الشر والإجرام بقيادة السعودية.



ودعا المجلس المنظمات المحلية والدولية إلى رصد وتوثيق الرصيد الإجرامي والمجازر اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين ونساء وأطفال اليمن.



وجدد مجلس الشورى دعوته لمجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق شفافة ومستقلة في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم تحت إشراف الأمم المتحدة.



سبأ