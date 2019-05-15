أحزاب المشترك تدعو إلى رد مزلزل على جرائم العدوان السعودي [16/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

أدانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي أقدم عليها تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم باستهدافه حي الرقاص السكني بشكل مباشر والذي أدى إلى استشهاد وجرح ما يزيد عن 60 مدنيا بينهم نساء وأطفال.



واعتبرت أحزاب المشترك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) جريمة العدوان في حي الرقاص ناتجة عن إفلاس وتخبط وحالة من العشوائية والسقوط الأخلاقي التي تمر بها قوى العدوان وعلى رأسها النظام السعودي.



وقال البيان " الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية أمام اختبار صعب إزاء هذه الجرائم، إما أن تدين من منطلق مسؤوليتها ودورها ومهامها فتوصل رسالتها للعالم عن مظلومية الشعب اليمني كمنظمات إنسانية وإما أن تلتزم الصمت كما هو حالها فتكون بذلك شريكة مع العدوان في كل جرائمه بما فيها استهداف المدنيين في حي الرقاص بالعاصمة صنعاء الذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 60 شخص.



ودعت أحزاب المشترك القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير إلى الرد على هذا الاستهتار السعودي بحياة اليمنيين، وأن يكون أقوى الرد أقوى من سابقه ليعرف النظام السعودي بأن كل جريمة لن تمر دون رد مزلزل وفي العمق.



سبأ