إذاعة سام أف إم تدين جريمة استهداف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين [16/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

أدانت إذاعة سام أف أم استهداف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين ومنازل المواطنين في الحي السكني بالعاصمة صنعاء.



وحملت إذاعة سام في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) دول تحالف العدوان وعملاءها المسؤولية الكاملة المترتبة على هذه الجريمة التي تتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية التي تؤكد على حرية الإعلام وتجرّم استهداف الإعلاميين.



وعبرت عن التضامن الكامل مع رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله علي صبري إزاء ما تعرض له من استهداف من قبل طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.



وجددت إذاعة سام التأكيد بالتمسك بالمبادئ الإعلامية والدفاع عن مظلومية الشعب اليمني وسيادة اليمن واستقلاله وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

سبأ