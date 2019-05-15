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وزير العدل يعزي رئيس الوزراء في وفاة شقيقه
[16/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
أعرب وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات عن تعازيه الحارة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور في وفاة شقيقه المناضل فريد صالح بن حبتور .
وأشاد الوزير عقبات بمناقب الفقيد وأدواره النضالية وإسهاماته في خدمة الوطن.
وعبر وزير العدل عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد وكافة آل بن حبتور .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
سبأ