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آخر تحديث: الخميس، 16 - مايو - 2019 الساعة 08:06:32م
استشهاد وإصابة 60 مواطناً بغارات لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
استشهد ستة مواطنين وأصيب 54 آخرين بغارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت صباح اليوم أحياء سكنية في العاصمة صنعاء.
305شهداء و17 ألف مصاب ضحايا اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على مسيرات العودة
قالت وزارة الصحة في غزة ان اجمالي ضحايا اعتداء قوات الإحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس من العام الماضي والى اليوم 305 شهداء والإصابات 17335.
المجلس النرويجي للاجئين يرحب باجتماع عمان بشأن دفع رواتب الموظفين
رحب المجلس النرويجي للاجئين، بالمحادثات الجارية بين الأطراف اليمنية بخصوص عائدات الموانئ ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا
بات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مهددًا بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية، في ظل اتهامه بتجاوز قواعد اللعب المالي النظيف.
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  محلي
وزير العدل يعزي رئيس الوزراء في وفاة شقيقه
[16/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
أعرب وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات عن تعازيه الحارة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور في وفاة شقيقه المناضل فريد صالح بن حبتور .

وأشاد الوزير عقبات بمناقب الفقيد وأدواره النضالية وإسهاماته في خدمة الوطن.

وعبر وزير العدل عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد وكافة آل بن حبتور .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

سبأ
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