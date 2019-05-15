هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تدين استهداف العدوان للمدنيين ومنزل رئيس اتحاد الإعلاميين [16/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

أدانت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان باستهداف حي سكني في العاصمة صنعاء راح ضحيتها 60 شهيدا وجريحا ومفقودا.



واعتبرت الهيئة الوطنية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف العدوان المباشر للأحياء السكنية, انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



ونددت الهيئة باستهداف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين ومدنيين أخرين .. مؤكدة أ، ذلك جريمة تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يجرم استهداف الإعلاميين والأحياء المدنية.



واستنكر الهيئة الصمت المخزي للأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات المعنية بالطفولة وحقوق الإنسان .. معتبرة أصرار دول العدوان على ارتكاب مثل هذه الجرائم تحدٍ واضح للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية التي تدعي حماية المدنيين والصحفيين.



ودعت الهيئة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى الاضطلاع بالمسؤولية والوقوف بجدية إزاء ما يجرى من تدميرٍ وإبادةٍ وجرائم حرب بحق الشعب اليمني.



سبأ