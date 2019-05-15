ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 16 - مايو - 2019 الساعة 06:36:08م
استشهاد وإصابة 60 مواطناً بغارات لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
استشهد ستة مواطنين وأصيب 54 آخرين بغارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت صباح اليوم أحياء سكنية في العاصمة صنعاء.
305شهداء و17 ألف مصاب ضحايا اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على مسيرات العودة
قالت وزارة الصحة في غزة ان اجمالي ضحايا اعتداء قوات الإحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس من العام الماضي والى اليوم 305 شهداء والإصابات 17335.
المجلس النرويجي للاجئين يرحب باجتماع عمان بشأن دفع رواتب الموظفين
رحب المجلس النرويجي للاجئين، بالمحادثات الجارية بين الأطراف اليمنية بخصوص عائدات الموانئ ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا
بات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مهددًا بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية، في ظل اتهامه بتجاوز قواعد اللعب المالي النظيف.
آخر الأخبار:
سياسي أنصار الله: جرائم العدوان بحق اليمن لن تسقط بالتقادم
هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تدين استهداف العدوان للمدنيين ومنزل رئيس اتحاد الإعلاميين
وزير الصحة يتفقد جرحى جريمة استهداف طيران العدوان لحي الرقاص بصنعاء
سبأ تدين قصف طيران العدوان لوزارة الإعلام
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تدين استهداف العدوان للمدنيين ومنزل رئيس اتحاد الإعلاميين
[16/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
أدانت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان باستهداف حي سكني في العاصمة صنعاء راح ضحيتها 60 شهيدا وجريحا ومفقودا.

واعتبرت الهيئة الوطنية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف العدوان المباشر للأحياء السكنية, انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

ونددت الهيئة باستهداف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين ومدنيين أخرين .. مؤكدة أ، ذلك جريمة تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يجرم استهداف الإعلاميين والأحياء المدنية.

واستنكر الهيئة الصمت المخزي للأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات المعنية بالطفولة وحقوق الإنسان .. معتبرة أصرار دول العدوان على ارتكاب مثل هذه الجرائم تحدٍ واضح للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية التي تدعي حماية المدنيين والصحفيين.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى الاضطلاع بالمسؤولية والوقوف بجدية إزاء ما يجرى من تدميرٍ وإبادةٍ وجرائم حرب بحق الشعب اليمني.

سبأ
  المزيد من (محلي)
سياسي أنصار الله: جرائم العدوان بحق اليمن لن تسقط بالتقادم
وزير الصحة يتفقد جرحى جريمة استهداف طيران العدوان لحي الرقاص بصنعاء
سبأ تدين قصف طيران العدوان لوزارة الإعلام
وزير الإعلام: استهداف العدوان للوزارة ورئيس اتحاد الإعلاميين والمدنيين جرائم حرب
وزير الكهرباء يعزي رئيس الوزراء في وفاة شقيقه
أمسية رمضانية بمديرية خمر بعمران تناقش جوانب التحشيد للجبهات
سبأ تدين استهداف طيران العدوان منزل رئيس اتحاد الإعلاميين
اتحاد الإعلاميين يدين استهداف طيران العدوان لمنزل رئيس الاتحاد
رئيس مجلس النواب يتلقى برقية تهنئة من نظيره السوري
استشهاد وإصابة 60 مواطناً بغارات لطيران العدوان على العاصمة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن تسع غارات على مديرية حرض
[15/مايو/2019]
سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية
[15/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 17 غارة على مديرية عبس في حجة
[14/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[14/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by