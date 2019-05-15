وزير الصحة يتفقد جرحى جريمة استهداف طيران العدوان لحي الرقاص بصنعاء [16/مايو/2019] صنعاء - سبأ :

تفقد وزير الصحة العامة الدكتور طه المتوكل بمستشفيات الجمهوري التعليمي والكويت الجامعي والعلوم والتكنولوجيا بصنعاء اليوم، أحوال الجرحى الذي استهدفهم طيران العدوان بحي الرقاص ما أدى إلى استشهاد وإصابة 60 مواطنا .



وأطلع وزير الصحة خلال زيارته لمستشفى الكويت الجامعي على الحالات الواصلة من الجرحى، واستمع من مدير المستشفى الدكتور أمين الجنيد إلى شرح عن نوع الإصابات وعدد الحالات التي وصلت المستشفى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم .



ووجه وزير الصحة بتقديم الرعاية اللازمة للجرحى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا بتوفير سكن في أحد مساكن مستشفى الكويت لأسرة المواطن أحمد مقبل الذي تم تدمير منزله واستشهاد ثلاثة من أسرته والرابع مفقود .



كما تفقد الدكتور المتوكل الجرحى بمستشفى العلوم والتكنولوجيا واطلع على الخدمات الطبية الطارئة المقدمة لهم، ووجه قيادة المستشفى والعاملين بتكثيف الجهود لإنقاذ الجرحى .



وثمن وزير الصحة جهود الطواقم الطبية والمساعدة في إنقاذ الجرحى في الطوارئ والعنايات المركزة وغرف العمليات .



واستنكر هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في حي سكني في تقاطع شارعي الرباط والرقاص بأمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال وإصابة 54 آخرين في حصيلة غير نهائية.. مشيرا إلى أن من بين الجرحى من الجنسية الصومالية والروسية.



ودعا وزير الصحة المنظمات الدولية إلى الاضطلاع بدورها إزاء ما يتعرض الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.



رافقه خلال الزيارات مدير مكتب الصحة العامة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني.

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