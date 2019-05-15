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وزير الإعلام: استهداف العدوان للوزارة ورئيس اتحاد الإعلاميين والمدنيين جرائم حرب
[16/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
استهدف طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم مبنى وزارة الإعلام بالعاصمة صنعاء.

وأوضح وزير الإعلام ضيف الله الشامي أن طيران العدوان استهدف وزارة الإعلام بعدة غارات خلفت أضرار كبيرة في المبنى.

وأكد أن قصف طيران العدوان للوزارة محاولة لإسكات صوت الحق والتغطية على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب اليمني.

وأشار إلى أن استهداف تحالف العدوان للوزارة ووسائل الإعلام والإعلاميين انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما أدان وزير الإعلام جريمة استهداف طيران تحالف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري ومنازل المواطنين والذي راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا وجريحا.. مؤكدا أن هذه المجزرة جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

ودعا وسائل الإعلام والاتحادات الإعلامية العربية والدولية والمنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين إلى الاضطلاع بدورها إزاء ما تتعرض له وسائل الإعلام والإعلاميين اليمنيين من استهداف وجرائم يندى لها الجبين من قبل تحالف العدوان.

وجدد الوزير الشامي التأكيد على استمرار وسائل الإعلام الوطنية في مواجه العدوان وكشف جرائمه ومجازره ومخططاته.

ولفت إلى أن هذه الاستهداف لن يزيد الإعلاميين اليمنيين إلا صمودا وعزما على إظهار الحقائق وكشف جرائم العدوان وإيصالها للرأي العام العالمي.

سبأ
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