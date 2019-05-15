أمسية رمضانية بمديرية خمر بعمران تناقش جوانب التحشيد للجبهات [16/مايو/2019] عمران - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية خمر محافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الجوانب المتصلة بالتحشيد والتعبئة وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.



وفي الأمسية التي شارك فيها قيادة المديرية والمشائخ والوجهات الاجتماعية .. أكد المحافظ جعمان أهمية تضافر الجهود لتعزيز التلاحم والاصطفاف لافشال مؤامرات العدوان.



وشدد على أهمية الاستمرار في التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وسيادته .. . منوها بانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.



وحث محافظ عمران على بذل المزيد من الجهود لتسليم الزكاة وتحسين وتنمية مواردها .. لافتا إلى أهمية دور العقال والأمناء والمجالس المحلية في التعاون مع فرع هيئة الزكاة لتسليم الزكاة والتوعية بإخراجها .



وأكدت كلمات عن القطاعات الثقافية والتربوية بالمديرية استمرار الصمود في مواجهة العدوان ومواصلة إسناد المرابطين بالمال والرجال.



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