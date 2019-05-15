انطلاق البطولة الثانية للعبة الشطرنج لفئة الكبار بعمران [16/مايو/2019] عمران - سبأ :

انطلقت بمدرسة الشهيد الزبيري بمدينة عمران اليوم، البطولة الثانية للعبة الشطرنج لفئة الكبار.



وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية للفعاليات الثقافية والرياضية بالمحافظة محمد محسن الصريمي أن البطولة التي تستمر ستة أيام يشارك فيها 30 لاعبا يتنافسون على لقب البطولة في ست جولات.



ولفت إلى أن البطولة الأولى لفئة الناشئين التي شارك فيها 38 لاعبا أسفرت عن تأهل أربعة لاعبين من الحاصلين على ثلاث نقاط بينهم لاعبان هما أسد فيصل السالمي وياسر عرفات حراب واللذان تمكنا من نيل الأربع النقاط ليتأهلا للمقابلة في الجولة الخامسة.



وبين الصريمي أن سبعة لاعبين آخرين تنافسو على نيل الأربع النقاط خلال اللقاءات والجولات لحجز مقاعد متقدمة في البطولة.



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