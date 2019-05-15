[16/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
أدانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بشدة استهداف طيران تحالف العدوان منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبدالله صبري بالعاصمة صنعاء ما أدى إلى إصابته وعدد من إفراد أسرته.
وأكدت الوكالة أن استهداف الإعلاميين جريمة تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الإنسانية والدولية.
ودعت وسائل الإعلام العربية والدولية إلى إدانة استهداف العدوان لوسائل الإعلام والإعلاميين اليمنيين.
وأكدت أن هذا الاستهداف محاولة لإسكات صوت الحقيقة والتغطية على ما يرتكبه العدوان من جرائم بحق شعب بأكمله.
سبأ