محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد الإعلاميين يدين استهداف طيران العدوان لمنزل رئيس الاتحاد صنعاء - سبأ:

أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين استهداف تحالف العدوان منزل رئيس الاتحاد عبدالله صبري في شارع الرباط بالعاصمة صنعاء، ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة وكسور بالإضافة إلى إصابة أفراد عائلته وفقدان أحد أطفاله.



وأكد الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهداف العدوان لمنزل رئيس اتحاد الإعلاميين المستأجر بصنعاء، تصعيدا خطيرا يتنافى مع مفاهيم ومبادئ القانون الدولي الذي يجرم استهداف الإعلاميين والأحياء المدنية.



وعبر الاتحاد عن قلقه في أن هذا الاستهداف مقدمة لارتكاب جرائم بحق المدنيين ويراد إسكات الأصوات الإعلامية وصوت الشعب اليمني.. داعيا المنظمات الدولية إلى إتخاذ موقف واضح إزاء هذا الاستهداف.



وأدان الاتحاد هذه الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان باستهداف الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والذي راح ضحيتها أكثر من 52 شهيدا وجريحا ومفقودا.



وجدد الدعوة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الصحفيين إلى رفع الصوت ودق ناقوس الخطر إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم ومحاولة إسكات الحقيقة.



ودعا اتحاد الإعلاميين، وسائل الإعلام الوطنية إلى تحمل مسئولياتها الوطنية في هذه اللحظة الفارقة وعدم الخضوع لترهيب تحالف العدوان ومواصلة فضح جرائمه للعالم.



سبأ [16/مايو/2019]سبأ