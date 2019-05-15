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  رياضة
فوز السدين والمعهد الحديث ورصابة والنهضة في بطولة 22 مايو بذمار
[16/مايو/2019]
ذمار - سبأ:
فاز فريق السدين من أضرعه مديرية ميفعة عنس على فريق الشهيد المقدشي بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة 22 مايو لكرة القدم ضمن دورة الألعاب السنوية التي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بمحافظة ذمار .

وبهذا الفوز التحق السدين  بالفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي من البطولة التى تقام خلال الفترة من 7 -27 رمضان، فيما منحت ركلات الترجيح فريق معهد الجيل الحديث بطاقة العبور للدور التالي من البطولة على حساب فريق سما بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

وانضم فريق شباب رصابة مديرية جهران إلى قائمة الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي بعد فوزه على فريق نجوم شناظب بخماسية نظيفة، في حين حسم فريق ثانوية النهضة بطاقة العبور للدور التالي على حساب فريق الاتحاد الذي ودع البطولة بركلات الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

كما  تتواصل البطولة اليوم بإقامة لقائين، يلتقي في الأول فريق الأمجاد مع فريق الكعكي فيما يجمع الثاني فريقي بن فتشه وشباب الحداء .

حضر اللقاءات مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس طه الهندي ونائب مدير مكتب حقوق الإنسان إبراهيم العفارة.

سبأ
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