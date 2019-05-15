استشهاد وإصابة عدد من المواطنين استهدفهم الغزاة والمرتزقة في عدة محافظات محافظات - سبأ:

واصل الغزاة والمرتزقة استهداف المواطنين وممتلكاتهم في محافظة الحديدة وعدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المواطن عبده عمر درويش استشهد بقذيفة هاون أطلقها الغزاة والمرتزقة على منزله في مدينة الدريهمي التي تم استهدافها بأكثر من 50 قذيفة.



وأشار المصدر إلى احتراق منزل مواطن جنوب غرب مدينة الدريهمي المحاصرة جراء قصف مدفعي للغزاة والمرتزقة، وقصفت قوى العدوان بأكثر من 30 قذيفة مدفعية وثلاثة صواريخ كاتيوشا قرية الزعفران ومحيطها في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



وأفاد المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بـ 28 قذيفة هاون منطقة الفازة في مديرية التحيتا وحلق طيران العدوان في أجواء منطقة الجبلية بالمديرية.



وفي مدينة الحديدة استهدف قصف مكثف لقوى العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة أحياء متفرقة في منطقة 7 يوليو السكنية، وقصفت مطار الحديدة بالرشاشات المتوسطة وأطلقت أكثر من 26 قذيفة مدفعية باتجاه المطار ودوار الجمال.



وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل مستمر ومكثف أحياء متفرقة من مدينة الحديدة، كما استهدفت مناطق متفرقة من مديرية حيس بقذائف المدفعية ومختلف الرشاشات.



ولفت المصدر إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين في الخط الدائري بمدينة قعطبة في محافظة الضالع جراء قصف مرتزقة العدوان بصاروخين "لو" على تجمعات للمواطنين أثناء الإفطار.



وفي محافظة حجة شن طيران العدوان تسع غارات على مديرية حرض وغارتين على مديرية مستبأ.



وأكد المصدر إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

سبأ [16/مايو/2019]سبأ