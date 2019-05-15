|
رئيس مجلس القضاء يلتقي رئيس مؤسسة ميسرة لرعاية المساجين
[16/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل أمس، رئيس مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين عبدالسلام جدبان .
جرى خلال اللقاء مناقشة مشاريع وبرامج المؤسسة ودورها كمنظمة مجتمع مدني مهتمة بقضايا السجناء في ظل ظروف العدوان.
وأشار القاضي المتوكل إلى أهمية دور المنظمات الإنسانية في دعم برامج التأهيل والتدريب والإيواء والصحة لنزلاء الإصلاحيات.
ونوه رئيس مجلس القضاء بالأنشطة الإنسانية الرامية إلى دعم جهود رعاية السجناء وتحسين أوضاع السجون والتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء العدوان.
سبأ