305شهداء و17 ألف مصاب ضحايا اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على مسيرات العودة قالت وزارة الصحة في غزة ان اجمالي ضحايا اعتداء قوات الإحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس من العام الماضي والى اليوم 305 شهداء والإصابات 17335.