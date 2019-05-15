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آخر تحديث: الخميس، 16 - مايو - 2019 الساعة 02:58:50م
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  رياضة
فوز الوحدة والشعب في بطولة قدم الكبار بالملتقى الرمضاني الثالث
[16/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
عزز وحدة صنعاء تصدره لبطولة كرة القدم للكبار التي تقام ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث بفوزه على العروبة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة الثالثة.

سجل ثنائية الوحدة سعيد المنصوب مطلع الشوط الثاني وعبدالمجيد صباره في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي شهدت طرد لاعب العروبة حسن القديمي اثر تدخله العنيف لإيقاف لاعب الوحدة صباره.

بهذه النتيجة عزز الوحدة صدارته للترتيب بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقاط وبقى العروبة في الترتيب قبل الأخير بنقطة وحيدة.

وفي مباراة أخرى لنفس الجولة حقق شعب صنعاء فورا كبيرا على الشرطة برباعية نظيفة, ليحصد الشعب أول ثلاث نقاط بينما ظل رصيد الشرطة نقطة وحيدة.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم الخميس بإقامة مباراتين حيث يلتقي الأهلي واليرموك في الأولى ويلعب 22 مايو مع آزال في الثانية.
سبأ
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