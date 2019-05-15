هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة تدشن مشروع فحص وصرف إعاشة الحالات [16/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

دشن رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية عبد السلام الطالبي أمس، مشروع فحص ومراجعة وصرف إعاشة الحالات المعتمدة بالهيئة.



وفي التدشين الذي حضره ممثل مكتب رئاسة الجمهورية علي نور الدين ونائب رئيس الهيئة مشعل محمد الردفاني ووكيل أول الهيئة الدكتور عبد الاله الصلبه ووكيل قطاع التوثيق والرعاية إسماعيل الخاشب وممثل وزارة الخدمة المدنية عبدالغني الشامي، أشار الطالبي إلى أهمية المشروع وما يترتب عليه من نتائج إيجابية لاسيما في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان.



وحث الطالبي فريق العمل المكلف بالمشروع ، على بذل المزيد من الجهود بما يمكن الهيئة من تنفيذ مشروعها لخدمة أسر الشهداء ومناضلي الثورة.



فيما أكد ممثل مكتب رئاسة الجمهورية باللجنة، اهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى ودعمه للهيئة للقيام بمهامها.



وأكد نائب رئيس الهيئة ووكلاء الهيئة، الحرص على إنجاح هذه الخطوة الهامة.



واستعرض وكيل قطاع التوثيق وممثل مكتب الرئاسة آلية العمل والنماذج والضوابط التي ستعمل اللجنة المكلفة على تنفيذها.



يذكر أن الهيئة وبمشاركة ممثلي الجهات في اللجنة تعمل حاليا للتجهيز لصرف مبالغ الإعاشة الخاصة بالحالات المعتمدة في الهيئة خلال الأيام القادمة.

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