فرع هيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بحجة يقيم أمسية رمضانية [16/مايو/2019] حجة - سبأ:

اقام فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث بمحافظة حجة، أمس أمسية رمضانية بعنوان ( الجهاد والتكافل الاجتماعي ).



وفي الأمسية التي حضرها مدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الأجتماعية، أكد وكيل المحافظة محمد علي القاضي، ضرورة اغتنام شهر رمضان الكريم لتعزيز روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.



وأشار إلى أهمية إستشعار الجميع لمسئولياتهم الدينية في تلمس إحتياجات الفقراء ، خصوصا في ظل ظروف العدوان والحصار الصعبة.



كما القيت كلمتان من قبل مدير عام فرع الهيئة علان فضائل وعضو جمعية علماء اليمن القاضي عبدالمجيد شرف الدين، تطرقتا إلى فضائل شهر رمضان الكريم وما يجب القيام به من أعمال خير لمضاعفة الأجر.



واشارا إلى جهود فرع الهيئة في إشراك منظمات المجتمع المدني في دعم التوجهات الحكومية المتعلقة بتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في التخفيف من معاناتهم انطلاقا من المسؤولية الملقاة على كاهل الجميع في المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن.



ولفتت علان وشرف الدين إلى الجوانب المتصلة بالتحشيد وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.. مؤكدان أهمية تضافر الجهود لتعزيز التلاحم والاصطفاف للتصدي لمؤامرات العدوان، والعمل على استمرار التوعية المجتمعية بمخاطر الغزو والاحتلال.

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