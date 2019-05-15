مناقشة أعمال مشاريع الطرق المنجزة بحجة

حجة - سبأ:

ناقش اجتماع عقد بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال عبده الصوفي، مساء أمس، أعمال مشاريع الطرق المنجزة بالمحافظة والمعالجات المرافقة لتنفيذها.

وكلف المحافظ مديرا مكتب الأشغال العامة عبدالرحمن الوشلي وفرع مؤسسة الطرق والجسور ابراهيم الغذيفي، بالنزول الميداني لتفقد أضرار السيول على طريق مبين – المحابشة - كشر، ورفع تقرير بذلك، والمعالجات العاجلة التي يمكن تنفيذها لمناقشتها مع قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق.

كما كلف المحافظ فرع مؤسسة الطرق والجسور بالتدخل السريع لردم الحفريات التي طالت الكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، ومعالجة الاختلالات بالمقطع الأول التجريبي لطريق عقبة الأمان الذي تم إنجازه خلال الفترة الماضية.



وفي الاجتماع اشار المحافظ الصوفي إلى أن قيادة المحافظة في تواصل مع قيادة وزارة الأشغال العامة بهدف عقد لقاء لمعالجة أسباب توقف بعض المشاريع. مؤكدا أهمية العمل على تحسين جودة مشاريع الطرق لما لها من اهمية في تأمين تنقل المواطنين بين المديريات بكل سهولة ويسر.



واستعرض المحافظ ما تعرض له قطاع الطرق من تدمير ممنهج من قبل العدوان السعودي الامريكي الغاشم الامر الذي يتطلب من الجميع استشعار مسئولياتهم في التخفيف عن كاهل المواطنين الكثير من الأعباء كلا في مجال عمله وتخصصه.



ونوه الصوفي بأن قيادة المحافظة حريصة على تقديم كافة الدعم والمساعدة لقيادات قطاع الطرق بما يسهم في تذليل اي صعوبات او عقبات قد تواجه سير اعمالهم.







[16/مايو/2019]سبـأ