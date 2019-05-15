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اُمسية رمضانية بمديرية الوحدة في أمانة العاصمة
[16/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

نظمت السلطة المحلية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة، اليوم، أمسية رمضانية لتعزيز الوعي المجتمعي بالاهتمام بالنظافة .

وفي الأمسية أكد وكيل أمانة العاصمة المساعد عبدالوهاب شرف الدين ، اهتمام قيادة أمانة العاصمة بنشر ثقافة النظافة والحفاظ على  المظهر الحضاري والجمالي لمدينة صنعاء .

 واشار إلى اهمية استغلال الشهر الفضيل في الاتقاء بمستوى النظافة ، لافتا إلى ان مسؤولية الحفاظ عليها تتطلب تظافر الجهود الرسمية والشعبية .

  ودعا وكيل الأمانة ، المجتمع إلى التعاون  مع عمال النظافة  للتخلص من المخلفات بالطرق السليمة  والمشاركة الفاعلة في برامج حماية البيئة.

 من جانبهم اكد رئيس لجنة التخطيط بمديرية الوحدة المهندس محمد السلمي ومدير المنطقة الأمنية العقيد محمد الحكمي، وإبراهيم البوصي والشيخ ناصر خصروف من وجهاء المديرية ، في كلمات لهم على اهمية  الاهتمام بالنظافة  كسلوك ايماني والتعاون المجتمعي في سبيل الحفاظ عليها.

واشارت إلى ضرورة  استغلال أيام شهر رمضان لتجسيد مبدأ التراحم والتكافل بدعم المحتاجين والفقراء وتلمس أوضاع أسر الشهداء والجرحى، و دعم المرابطين في الجبهات .

شارك في الأمسية رئيس لجنة الخدمات بالمديرية وأعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية  ومديرا منطقتي النظافة وعدد  من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء وجمع غفير من أبناء المديرية .



سبـأ
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