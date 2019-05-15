محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية في الرجم بالمحويت تناقش الجوانب المتصلة بالتحشيد لرفد الجبهات المحويت - سبأ :

ناقشت أمسية رمضانية بمديرية الرجم بمحافظة المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر، الجوانب المتصلة بالتحشيد وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.



واستعرضت الأمسية بحضور وكيل أول المحافظة عزيز الهطفي والوكيل حسين عركاض ومدير الدائرة التربوية هادي عمار وأعضاء المجلس المحلي والعقال والشخصيات الاجتماعية ومدير المديرية سبل الارتقاء بالخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.



وأكد المحافظ حيدر ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في تلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في التخفيف من معاناتهم انطلاقا من المسؤولية الملقاة على كاهل الجميع في المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن .



وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز التلاحم والاصطفاف للتصدي لمؤامرات العدوان.



وشدد محافظ المحويت على أهمية الاستمرار في التحشيد ورفد جبهات العزة بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وسيادته .. مثمنا تفاعل أبناء الرجم ودورهم في دعم المرابطين.



كما حث على بذل المزيد من الجهود لتسليم الزكاة وتحسين وتنمية مواردها ..لافتا إلى دور العقال والأمناء والمجالس المحلية في التعاون مع فرع الهيئة العامة للزكاة لتسليم الزكاة والتوعية بإخراجها تطهيرا للأموال والأنفس.



وألقيت في الأمسية كلمات عن القطاعات الثقافية والتربوية والشعبية بالمديرية أكدت استمرار الصمود في مواجهة العدوان.

سبـأ [16/مايو/2019]سبـأ