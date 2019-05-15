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مناقشة آلية الصرف للمعلمين المستفيدين من برنامج الحوافز النقدية في إب
[16/مايو/2019] إب ـ سبأ:
ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح أمس مع مدير مكتب منظمة اليونيسيف بالمحافظة شفيق الرحمن، آلية الصرف المعتمدة للعاملين في المدارس المستفيدين من برنامج الحوافز النقدية.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية محمد درهم الغزالي  ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور فيصل الخولاني ونائب مدير التربية محمد المتوكل ورئيس الشعبة المالية بمكتب التربية عبدالكريم السماوي ومديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمحافظات إب وتعز والضالع سونيا المسعد، إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الاختلالات والاستقطاعات التي تمت أثناء عملية الصرف من قبل اليونيسف.

واقر الاجتماع تشكيل لجنة من التربية واليونيسف والهيئة الوطنية لمناقشة تلك الاختلالات والرفع للجهات المعنية في المنظمة لإعادة ما تم استقطاعه من حوافز.

وفي الاجتماع حث المحافظ صلاح المنظمة الأخذ بعين الاعتبار شكاوي العاملين في المدارس بهذا الخصوص.

وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع لإستمرار العملية التعليمية.. مؤكدا أهمية الحرص على إيجاد حلول مناسبة لتخفيف معاناة المعلمين.

من جانبه أشار مدير مكتب منظمة اليونيسيف بالمحافظة إلى انه سيتم مراجعة تلك الشكاوي مع اللجنة المكلفة من مكتب التربية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
سبأ
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