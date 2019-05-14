محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعدة يتفقد الجرحى والمرضى بالمستشفى الجمهوري صعدة- سبأ:

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد صالح الخولاني اليوم الجرحى والمرضى في المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة.



وخلال الزيارة استمع المحافظ عوض والوكيل الخولاني من رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور صالح قربان إلى شرح عن الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للجرحى ومدى تجاوبهم مع العلاج.



وأكد عوض والخولاني أن زيارة جرحى أبطال الجيش واللجان الشعبية واجب وطني لمن يسطرون الملاحم البطولية في الدفاع عن الشعب اليمني وحماية أراضيه وسيادته واستقلاله.



وأشارا إلى المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة العدوان والتصدي له وإفشال مخططاته الرامية إلى تمزيق الوطن ونسيجه الاجتماعي.



بدورهم عبر الجرحى عن امتنانهم لهذه اللفتة النبيلة بزيارة قيادة المحافظة لهم وتقديم الهدايا الرمزية، مؤكدين أنهم سيظلون في خدمة الوطن مهما كانت التضحيات.



كما تفقد المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف المرضى في أقسام الرقود والعظام والأطفال والغسيل الكلوي والعناية المركزة بالمستشفى الجمهوري واطمأنوا على حالتهم الصحية ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية ، وقدموا لهم هدايا رمزية ومبالغ نقدية .



رافقهما في الزيارة عدد من أصحاب الفضيلة العلماء ورئيس جامعة صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران ورئيس مؤسسة التكافل الاجتماعي علي المتميز.

سبأ [14/مايو/2019]سبأ