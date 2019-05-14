عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بيونغ يانغ: احتجاز أمريكا سفينة كورية يشكل خرقا للقانون سول – سبأ:



اتهمت كوريا الشمالية الادارة الأمريكية بخرق القانون الدولي باحتجازها سفينة شحن كورية شمالية.



وقالت الخارجية الكورية في بيان لها إن قيام واشنطن بهذه الخطوة ترتكب "عملا غير قانوني ينتهك روح اتفاق القمة، التي جمعت بين زعيمي البلدين دونالد ترامب وكيم جونج أون في سنغافورة.



و اضاف البيان أن بيونغ يانغ "ترفض قرارات مجلس الأمن الدولي ضدها، والتي احتجت الولايات المتحدة بها في احتجاز السفينة، وتعتبرها انتهاكا لسيادتها".



يشار الى أن واشنطن كانت احتجزت سفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية بحجة شحن حمولة فحم بشكل غير قانوني استنادا لعقوبات فرضتها على بيونغ يانغ. .

سبأ [14/مايو/2019]سبأ