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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - مايو - 2019 الساعة 02:47:49م
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  رياضة
هازارد ينتقل رسميا لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو
[14/مايو/2019]
باريس- سبأ:

انضم نجم منتخب بلجيكا وتشيلسي الإنكليزي ايدين هازارد رسميا إلى نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.


وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية  أن الريال توصل لاتفاق مع هازارد يقضي بانتقاله لصفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت ليكيب أن الريال سيعلن تعاقده مع هازارد عقب المباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي (يوروباليغ) التي ستجمع ناديي تشيلسي وأرسنال في الـ 29 من أيار الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو والتي ستكون الأخيرة في مشوار هازارد مع (البلوز).
سبأ
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