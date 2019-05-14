رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هازارد ينتقل رسميا لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو باريس- سبأ:

انضم نجم منتخب بلجيكا وتشيلسي الإنكليزي ايدين هازارد رسميا إلى نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.



وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الريال توصل لاتفاق مع هازارد يقضي بانتقاله لصفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضحت ليكيب أن الريال سيعلن تعاقده مع هازارد عقب المباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي (يوروباليغ) التي ستجمع ناديي تشيلسي وأرسنال في الـ 29 من أيار الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو والتي ستكون الأخيرة في مشوار هازارد مع (البلوز).

سبأ [14/مايو/2019]وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الريال توصل لاتفاق مع هازارد يقضي بانتقاله لصفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأوضحت ليكيب أن الريال سيعلن تعاقده مع هازارد عقب المباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي (يوروباليغ) التي ستجمع ناديي تشيلسي وأرسنال في الـ 29 من أيار الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو والتي ستكون الأخيرة في مشوار هازارد مع (البلوز).سبأ