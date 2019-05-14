عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مخطط جديد للاحتلال لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في القدس القدس المحتلة- سبأ:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن مخطط جديد لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.



وذكرت وكالة معا أن المخطط الجديد يهدف لإقامة 941 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة.



وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين صعدت سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة متجاهلة القرارات الدولية التي تؤءكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

سبأ [14/مايو/2019]وذكرت وكالة معا أن المخطط الجديد يهدف لإقامة 941 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة.وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين صعدت سلطات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة متجاهلة القرارات الدولية التي تؤءكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.سبأ