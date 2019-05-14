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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - مايو - 2019 الساعة 02:47:49م
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مؤسسة ميسرة تنظم أمسية في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة
[14/مايو/2019]
 صنعاء- سبأ:

نظمت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية السجناء أمسية توعوية في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة بحقوق وواجبات السجين في إطار فعالياتها بيوم السجين اليمني.


تضمنت الأمسية توعية السجناء بحقوقهم وواجباتهم وفقاً لقانون تنظيم السجن ولائحته، والاستماع إلى همومهم واحتياجاتهم وتوزيع منشورات قانونية من إصدارات المؤسسة .

كما تضمنت تكريم حفظة القرآن الكريم من نزلاء ونزيلات الإصلاحية والمتفوقين والمتفوقات في حفظ القرآن بجوائز عينية.

وفي الأمسية أشاد مدير عام إصلاحية الأمانة العميد محمد محمد المأخذي بجهود مؤسسة ميسرة لتحسين أوضاع السجناء ورفع مستوى الوعي القانوني لهم.

من جانبه أشار رئيس مؤسسة ميسرة عبدالسلام جدبان إلى أن هذه أول فعالية تقام داخل السجون بمناسبة اليوم الوطني للسجين الذي يوافق الثامن من رمضان من كل عام .

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا اليوم فرصة لحشد الطاقات والجهود لتحسين أوضاع السجون والسجناء ، داعياً إلى النزول الميداني لجميع قيادات مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالسجون والسجناء لتلمس احتياجاتهم.

وأوضح جدبان أن المؤسسة تنفذ حالياً مشروع إفطار الصائم للسجناء بتمويل من جمعية العون المباشر – مكتب اليمن والذي يستهدف جميع نزلاء الإصلاحيتين المركزيتين بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، بالإضافة إلى  نزلاء السجون الاحتياطية بالأمانة.

سبأ
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