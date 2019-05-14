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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - مايو - 2019 الساعة 02:47:49م
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  عربي ودولي
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني هو سبب كل أزمات المنطقة
[14/مايو/2019]
طهران- سبأ:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المجتمع الدولي برمته مسؤول عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينة ومدينة القدس.


وقالت الوزارة في بيان لها اليوم بمناسبة ذكرى يوم النكبة: “لقد شهدت أرض فلسطين في 14 مايو 1948 واحدة من أكثر الأحداث المؤلمة في تاريخ العالم إذ لم ير الشعب الفلسطيني الهدوء والاستقرار منذ ذلك اليوم وقام كيان غير شرعي يسمى الكيان الصهيوني يمثل اليوم السبب الرئيسي لكل الأزمات الإقليمية ويشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن الدوليين”.




وأضاف البيان: إن قيام هذا الكيان قبل 71 عاما استند إلى قتل الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال الأبرياء والتمسك بذرائع وأفكار منحرفة وعنصرية وطردهم من منازلهم وأرضهم مشيرا إلى أن استمرار كيان الاحتلال في ارتكاب جرائمه يأتي بسبب تواصل الدعم الأمريكي له على مختلف الصعد.

وجدد البيان تضامن إيران مع تطلعات الشعب الفلسطيني مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليته في إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف ومساعدة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانهاء جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.

سبأ
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