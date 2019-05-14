محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الغزاة والمرتزقة يكثفون خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة محافظات- سبأ:

كثف الغزاة والمرتزقة خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف ممتلكات المواطنين، فيما استشهد ستة مواطنين بغارة لطيران العدوان في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طائرات العدوان التجسسية حلقت بكثافة في أجواء محافظة الحديدة، وأطلق الغزاة والمرتزقة 48 قذيفة مدفعية على ممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة من مديرية حيس.



واستهدف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة غرب قرية مغاري وشمال حيس.



وأكد المصدر التصدي لمحاولة تسلل لقوى العدوان من ثلاثة مسارات على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية حيس.



وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 66 قذيفة هاون وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة ما أدى إلى تدمير واحتراق عدد من منازل المواطنين.



وقصفت قوى العدوان بسبعة صواريخ كاتيوشا وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16، واستهدفت دبابة تابعة لقوى العدوان ممتلكات المواطنين في قرية محل الشيخ بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي.



وأشار المصدر إلى أن الغزاة والمرتزقة أطلقوا 38 قذيفة مدفعية باتجاه مطار الحديدة وكلية الطب، وقصفوا بالمدفعية والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة في مدينة الحديدة.



وفي مديرية التحيتا أطلق الغزاة والمرتزقة 39 قذيفة و10 صواريخ كاتيوشا على ممتلكات المواطنين في مناطق الجبلية والفازة وجنوب مدينة التحيتا، بالتزامن مع تحليق لطيران الأباتشي في أجواء منطقتي الجبلية والمتينة الساحلية بالمديرية.



وقال المصدر إن ستة مواطنين استشهدوا وجرح واحد بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة في الطريق العام بمديرية مجز محافظة صعدة، كما شن الطيران غارتين على مديرية غمر الحدودية.

سبأ [14/مايو/2019]سبأ