محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يعزي رئيس الوزراء في وفاة شقيقه صنعاء - سبأ :





رفع وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور وذلك في وفاة شقيقه الأكبر المناضل فريد بن حبتور.



وأكد وزير المياه والبيئة في برقية العزاء أن رحيل شقيق رئيس الوزراء مثل خسارة للوطن لما عرف عن آل حبتور من تأريخ نضالي ووحدوي مشرف ومقارعتهم لكافة أشكال الاستعمار منذ القدم.



وأعرب المهندس الوزير عن تعازيه الحارة لرئيس حكومة الإنقاذ الوطني وكافة آل حبتور.. مبتهلا إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبـأ [14/مايو/2019]سبـأ