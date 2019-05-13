فوزان كاسحان لليرموك والاهلي في بطولة وحدة صنعاء الرمضانية لقدم الكبار

صنعاء - سبأ :

اكتسح فريق اليرموك نظيره العروبة بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة الثانية من بطولة كرة القدم للكبار التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.





جاءت سداسية اليرموك باقدام علي السكري (هاتريك) في الدقائق 15 و26 و33, وماهر ابراهيم في الدقيقة 35 و عماد مجاهد في الدقيقة 756 واحمد السوادي في الدقيقة 90,بينما سجل صالح العجي هدف العروبة الوحيد في الدقيقة 17.

وعوض اليرموك خسارته في الجولة الأولى بفوز كاسح حاصدا اول ثلاث نقاط في رصيده فيما ظل رصيد العروبة نقطة يتيمة.



وفي مباراة ثانية لذات الجولة حقق أهلي صنعاء فوزا عريضا على حساب الشرطة بخماسية لهدف.



سجل للاهلي زكريا طفوف (هدفين)وناصر محمد واحمد ضبعان ومحمد القمري, وللشرطه فؤاد الحمادي.

بهذا الفوز رفع الاهلي رصيده إلى 4 نقاط مقابل نقطة واحدة للشرطة.

[14/مايو/2019]سبـأ