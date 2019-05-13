محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يعزي في وفاة المناضل فريد صالح بن حبتور صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل فريد صالح بن حبتور، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني وإلى نجل الفقيد محسن فريد صالح بن حبتور وكافة إخوانه وأسرته وآل حبتور عامة، بمناقب الفقيد حيث كان شخصية اجتماعية ووطنية.



وعبر عن صادق العزاء وعميق المواساة لرئيس الوزراء وأبناء الفقيد وكافة آل حبتور ..سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ [14/مايو/2019]سبـأ