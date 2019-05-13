الدكتوراه بامتياز للباحث القدسي من جامعة صنعاء [14/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

حصل الباحث عبدالعزيز القدسي على درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة صنعاء في مجال التميز الوراثي لمقاومة الجفاف لبعض أصناف الدخن المحلية باستخدام الواسمات الوراثية.



وأشادت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور عارف الحمادي وعضوية كلا من الدكتورة فاطمة أحمد الحدي والدكتور اسماعيل المصنف، بمستوى ومضمون هذه الرسالة البحثية وأهميتها في تقييم الطرز الوراثية اليمنية من أجل قدرة هذه الطرز لمقاومة الجفاف وكذلك البدء بعمل بصمة وراثية للاصول والمحاصيل الحقلية اليمنية للحفاظ عليها ولسهولة تداولها.



وتعتبر الرسالة من الدراسات والابحاث النوعية التي تركز على أهمية توثيق البصمة الوراثية لأصول المحاصيل الحقلية خاصة ذات الاصناف الجيدة التي تمتاز اليمن بزراعتها.



كما يسهم البحث في تعزيز وتطوير برامج ومجالات الأمن الغذائي في اليمن.

