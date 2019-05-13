ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - مايو - 2019 الساعة 12:59:08ص
اختتام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والتموضع بموانئ الحديدة
اختتمت بمحافظة الحديدة اليوم المرحلة الأولى من إعادة الإنتشار والتموضع في موانئ الحديدة.
أهالي الجولان السوري يرفضون إقامة أي مستوطنة على اراضيهم
جدد أهالي الجولان السوري المحتل رفضهم إقامة مستوطنة أعلن عنها رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تحت اسم مستوطنة (ترامب) على ارضي الجولان المحتل.
الصين ترد على تعريفة ترامب الجمركية بتعريفة جمركية مقابله
ردت الصين على قرار رفع الرئيس الامريكي دونالد ترامب التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، بالاعلان عن عزمها فرض تعريفة على السلع الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار.
مطابع الكتاب يفوز على الأمازون ويحجز مقعده في ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني
حجز فريق مطابع الكتاب المدرسي مقعدا له في ربع نهائي دوري الأهلي الرمضاني الـ 36 لكرة القدم، بفوزه على الأمازون بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة.
آخر الأخبار:
مناقشة الأنشطة الإنسانية والإغاثة في محافظة إب
افتتاح مطعم خيري بمدينة ذمار
مناقشة الاستعدادات لامتحانات الشهادة العامة بذمار
أمسية بالحيمة الخارجية تؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات وتعزيز الصمود
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الأنشطة الإنسانية والإغاثة في محافظة إب
[14/مايو/2019] إب ـ سبأ:
ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمحافظات إب وتعز والضالع سونيا المسعد، مستوى تنفيذ أنشطة المنظمة وسبل تعزيز  الأستجابة الانسانية بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة صادق حمزه ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة كمال الحارثي،  ومدير مكتب الأوتشاء بإب أحمد هادي إلى اجراءات تسهيل الوصول الإنساني للمنظمة بما يعزز من الاستجابة للمحتاجين للمساعدات الانسانية في إطار برنامج الأغذية العالمي.
وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح  جهود برنامج الأغذية العالمي المساندة للسلطة المحلية للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين جراء العدوان والحصار .
وأكد استعداد قيادة المحافظة تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل البرنامج وكافة المنظمات التابعة للامم المتحدة ، وبما يمكنها من تقديم معوناتها  للمستحقين في مختلف مديريات المحافظة .
ودعا محافظ إب القائمين على برنامج الأغذية العالمي إلى إعادة النظر في الحصة المقدمة لمحافظة إب بما يتناسب مع الكثافة السكانية العالية والأعداد الكبيرة للمتضررين والنازحين .
وحث البرنامج على الإسراع في تنفيذ المسح الميداني الخاصة بحصر النازحين والمحتاجين للدعم والمساندة ليتم توزيع المساعدات للمستحقين وفقا لنتائجه ، بما يخفف من معاناتهم التي فاقمها العدوان والحصار.
من جانبها ثمنت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جهود قيادة السلطة المحلية و التسهيلات التي تقدمها لإيصال المعونات للأسر المستهدفة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
افتتاح مطعم خيري بمدينة ذمار
مناقشة الاستعدادات لامتحانات الشهادة العامة بذمار
أمسية بالحيمة الخارجية تؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات وتعزيز الصمود
قافلة من أبناء السياني بإب لأسر المرابطين في الجبهات
ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة طيران العدوان في مديرية مجز إلى ستة شهداء
أمسيات رمضانية بالمحويت لتعزيز الصمود ورفد الجبهات
رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل محسن علي بن معيلي
افتتاح المطبخ الرمضاني للنازحين والمحتاجين في إب
اختتام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والتموضع بموانئ الحديدة
وحدات الجيش واللجان تسيطر على موقعين للمرتزقة بنجران
العدوان السعودي على اليمن
ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة طيران العدوان في مديرية مجز إلى ستة شهداء
[13/مايو/2019]
استشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة
[13/مايو/2019]
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في صعدة واستمرار خرق اتفاق الحديدة
[13/مايو/2019]
إصابة مواطن بغارة لطيران العدوان في سحار صعدة
[12/مايو/2019]
استشهاد وإصابة أكثر من 21 مواطناً في ثلاث محافظات بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان
[12/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by