مناقشة الأنشطة الإنسانية والإغاثة في محافظة إب [14/مايو/2019] إب ـ سبأ:

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمحافظات إب وتعز والضالع سونيا المسعد، مستوى تنفيذ أنشطة المنظمة وسبل تعزيز الأستجابة الانسانية بالمحافظة.



وتطرق الاجتماع بحضور وكيل المحافظة صادق حمزه ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة كمال الحارثي، ومدير مكتب الأوتشاء بإب أحمد هادي إلى اجراءات تسهيل الوصول الإنساني للمنظمة بما يعزز من الاستجابة للمحتاجين للمساعدات الانسانية في إطار برنامج الأغذية العالمي.

وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح جهود برنامج الأغذية العالمي المساندة للسلطة المحلية للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين جراء العدوان والحصار .

وأكد استعداد قيادة المحافظة تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل البرنامج وكافة المنظمات التابعة للامم المتحدة ، وبما يمكنها من تقديم معوناتها للمستحقين في مختلف مديريات المحافظة .

ودعا محافظ إب القائمين على برنامج الأغذية العالمي إلى إعادة النظر في الحصة المقدمة لمحافظة إب بما يتناسب مع الكثافة السكانية العالية والأعداد الكبيرة للمتضررين والنازحين .

وحث البرنامج على الإسراع في تنفيذ المسح الميداني الخاصة بحصر النازحين والمحتاجين للدعم والمساندة ليتم توزيع المساعدات للمستحقين وفقا لنتائجه ، بما يخفف من معاناتهم التي فاقمها العدوان والحصار.

من جانبها ثمنت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جهود قيادة السلطة المحلية و التسهيلات التي تقدمها لإيصال المعونات للأسر المستهدفة.

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