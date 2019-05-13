افتتاح مطعم خيري بمدينة ذمار [14/مايو/2019] ذمار - سبأ:

افتتح بمدينة ذمار مشروع مطعم خيري تنفذه الوحدة الاجتماعية لأنصار الله بتعاون فاعلي خير والمكتب الإشرافي بالمحافظة.



ووزع المطعم في يومه الأول 400 وجبة رمضانية على الأسر الفقيرة والمحتاجة بالمدينة.



وفي الافتتاح أشار وكيل أول محافظة ذمار فهد عبدالحميد المروني، إلى أهمية تبني المشاريع الخيرية خاصة في هذه الظروف المعيشية الصعبة جراء العدوان.. حاثا على تضافر الجهود لتعزيز قيم التراحم والتعاون والتكافل بين أبناء المجتمع .



ودعا التجار ورجال الأعمال والمحسنين إلى دعم المطعم، والمبادرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتلمس احتياجاتهم خاصة خلال الشهر الكريم.



فيما أشار مشرف المحافظة فاضل الشرقي إلى الجهود المبذولة لإنجاح مشروع المطعم الخيري، ودوره في مساعدة الأسر المعسرة وتعزيز التكافل الاجتماعي.. داعيا الجميع للمساهمة في دعم المطعم، والتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين والنازحين وتوفير متطلباتهم الأساسية.



حضر الافتتاح مدير مؤسسة الشهداء عبدالملك المروني ونائب مدير مكتب الصناعة محمد الأكوع ومسؤول أنصار الله بمدينة ذمار عبدالكريم جبهان والمسؤول الاجتماعي بالمدينة أحمد الديلمي.

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