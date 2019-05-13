مناقشة الاستعدادات لامتحانات الشهادة العامة بذمار [14/مايو/2019] ذمار - سبأ:

ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة ذمار الاستعدادات لامتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2018- 2019م.



وأقرت اللجنة في اجتماع اليوم ضم مدير مكتب التربية - رئيس اللجنة أحمد علي الوشلي، ونائبيه سعيد الغابري ومحمد الهادي، أسماء رؤساء المراكز الإمتحانية للشهادة العامة والتي بلغت 279 مركزا، منها 72 مركزا ثانويا.



وفي الاجتماع أكد مدير مكتب التربية، أهمية التحضير المبكر والإعداد الجيد لتنفيذ امتحانات الشهادة العامة وفقا للخطة والبرنامج الزمني المحدد .. منوها بضرورة الالتزام بتعليمات وتعاميم وزارة التربية والتعليم الخاصة بالإمتحانات.



وثمن الوشلي جهود كوادر القطاع التربوي وحرصهم على استمرار التعليم وإنجاح العام الدراسي رغم التحديات والظروف الصعبة.. لافتا إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية الإمتحانية باعتبارها مهمة وطنية ومسؤولية جماعية.

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