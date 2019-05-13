أمسية بالحيمة الخارجية تؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات وتعزيز الصمود [14/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

أكدت أمسية رمضانية بالحيمة الخارجية محافظة صنعاء نظمها مكتب الصحة أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.



وألقيت في الأمسية كلمات من مدير المديرية طلال غوبر ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم ومدير الصحة بالمديرية الدكتور محمد الاشول ومدير مستشفى المنار الدكتور محمد مذيور، أشارت إلى المسئولية الملقاة على عاتق الكادر الصحي سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأكدوا أهمية استشعار الجميع للمسؤولية والعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين للتخفيف من معاناتهم.. مشيرين إلى ضرورة استغلال الشهر الفضيل في تحسين الأداء في كافة المرافق الصحية بالمديرية.

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