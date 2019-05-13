محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة من أبناء السياني بإب لأسر المرابطين في الجبهات إب - سبأ :

سيرت السلطة المحلية ووجهاء وتجار مديرية السياني بمحافظة إب اليوم قافلة غذائية ومالية لأسر المرابطين في الجبهات عبر مؤسسة يمن ثبات فرع محافظة إب.



وأشاد محافظ إب عبدالواحد صلاح بعطاء أبناء وتجار ورجال أعمال مديرية السياني ورفدهم المستمر للجبهات بالرجال والمال .



ودعا مديريات المحافظة إلى الإقتداء بمديرية السياني في دعم أسر المرابطين .. مؤكدا أن أبناء إب سيظلون سباقين في رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد للانتصار للوطن ودحر الغزاة والمحتلين.



بدوره أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة يمن ثبات بإب علي بن علي النوعة أن هذه القافلة ستتبعها قوافل أخرى من بقية المديريات .



ونوه بعطاء أبناء السياني في تجهيز هذه القافلة .. لافتا إلى أن المؤسسة ستعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة بما من شأنه الإهتمام والعناية بأسر المرابطين في الجبهات من أبناء إب.



حضر القافلة عضو مجلس الشورى محمد النوعة ويحيى القاسمي ومدير مديرية السياني أشرف الصلاحي وأمين محلي المديرية أحمد الوائلي والشيخ عبدالعزيز عياش وعدد من وجاهات ومشائخ المحافظة ومديرية السياني.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ