محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيات رمضانية بالمحويت لتعزيز الصمود ورفد الجبهات المحويت - سبأ:

نظمت بمحافظة المحويت أمسيات رمضانية في إطار تعزيز الصمود والدعوة لاستمرار رفد الجبهات وإسناد المرابطين.



حيث استعرضت أمسية بمدينة المحويت بحضور وكيل المحافظة يحيی عبده إبراهيم وقيادة مدينة المحويت، الجوانب المتصلة بدعم الجبهات بالمال والرجال والعتاد وتنسيق الجهود لتجهيز قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات.



وحث مسئول الوحدة التربوية هادي عمار علی استمرار تكاتف الجهود لدعم المرابطين في جبهات العزة والشموخ للدفاع عن اليمن.



وفي مديرية الخبت نظمت أمسية بحضور وكيل المحافظة صادق فروان ومدير المديرية أحمد الولي وعدد من التربويين، تطرقت إلى سبل رفد الجبهات وتفقد أوضاع المواطنين.



وألقيت في الأمسية كلمات عبرت عن موقف قبائل مديرية الخبت في الدفاع عن الوطن واستمرار رفد الجبهات.



إلی ذلك ركزت أمسية بعزلة بيت الشماع بمديرية حفاش بحضور أعضاء المجلس المحلي علی تفعيل التحشيد والتوعية بمخططات العدوان.



ودعا مدير المديرية خماش حبيش إلی التنسيق لتجهيز قافلة للمرابطين في الجبهات .. مستعرضا انتصارات الجيش واللجان في ميادين العزة والكرامة.



وأقيمت بمنطقة حجال بمديرية الرجم بحضور قيادات تربوية وأمنية وعدد من العلماء أمسية رمضانية، تناولت الأوضاع الخدمية وأهمية استغلال الشهر الكريم في التكافل والتراحم.



وأشار عضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي ومدير المديرية علي المرجلة إلی أهمية تعزيز التلاحم وتوحيد الجبهة الداخلية وتفعيل الدعم والنفير نحو الجبهات.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ