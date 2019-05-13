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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - مايو - 2019 الساعة 12:59:08ص
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رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل محسن علي بن معيلي
[13/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل محسن علي بن حسن بن معيلي، شيخ مشائخ قبيلة عبيدة الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وإصلاح ذات البين.

وأعرب رئيس الوزراء في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد عبد الهادي محسن بن معيلي، عن خالص تعازيه وصادق ومواساته القلبية له ولإخوانه وأعمامه وكافة آل معيلي وآل راشد منيف وجميع قبائل عبيده بهذا المصاب.

وقال " ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ المناضل محسن بن معيلي، صاحب الأعمال الخيرة الجليلة والمواقف الوطنية الصادقة المعبرة عن الحب وقوة الانتماء للوطن والساعي دوما إلى نبذ الفرقة والخلاف بين أبناء المجتمع اليمني وتغليب صوت العقل والحكمة".

ولفت الدكتور بن حبتور إلى أن الفقيد عرف بثباته في الشدائد وانحيازه إلى قضايا وطنه وكذلك بمواقفه المشرفة وآخرها اصطفافه مع الوطن في مناهضة العدوان.

واعتبر رحيله بالخسارة الكبيرة للوطن الذي فقد بموته شيخا حكيما وقامة وطنية كان لها حضورها المؤثر على امتداد الوطن عبر سعيه لإصلاح ذات البين بالعرف والمعروف.

وابتهل إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأبناء قبيلة عبيدة عامة الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ
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