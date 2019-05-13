محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح المطبخ الرمضاني للنازحين والمحتاجين في إب إب - سبأ :

افتتح محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم المطبخ الرمضاني الخيري الذي تنفذه مؤسسة الإمام البيحاني الخيرية ويستهدف ألفين أسرة يوميا من النازحين والأسر الأشد فقرا بمركز المحافظة .



واستمع المحافظ صلاح من مدير المؤسسة خليل الرشيدي إلى إيضاح عن ما يقدمه المطبخ من وجبات للنازحين في المخيمات وخارجها وسكن طلاب الجامعة وغيرها في إطار جهود المؤسسة للتخفيف من معاناة الأسر النازحة جراء الأوضاع المعيشية الصعبة.



وأشار الرشيدي إلى أن المطبخ الذي يستمر على مدار العام يعتبر أحد مشاريع المؤسسة الخيرية وأنشطتها الإنسانية .. مبينا أن المؤسسة نفذت أعمال إغاثية منها توزيع التمور وسلال غذائية ومساعدات نقدية وسقيا الماء وغيرها.



وثمن المحافظ صلاح جهود مؤسسة البيحاني وأنشطتها الخيرية في المحافظة والتي تستهدف الفقراء والمعوزين والنازحين .



وأكد دعم ومساندة قيادة المحافظة لمثل هذه الأعمال الخيرية للتخفيف من معانات المحتاجين والفقراء.



ودعا محافظ إب التجار والميسورين إلى دعم ومساندة مثل هذه المشاريع الخيرية التي تسهم في تعزيز التراحم والتكافل الاجتماعي الذي حث عليها الدين الإسلامي.



حضر التدشين يحيى القاسمي و نائب مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل لشئون المنظمات والجمعيات سلطان عز الدين المؤيد ومدير مخيمات النازحين بالمحافظة باسلامة عبدالكريم وعدد من المسئولين بالمحافظة .

سبأ [13/مايو/2019]سبأ