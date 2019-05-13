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آخر تحديث: الثلاثاء، 14 - مايو - 2019 الساعة 12:59:08ص
اختتام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والتموضع بموانئ الحديدة
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  محلي
اختتام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والتموضع بموانئ الحديدة
[13/مايو/2019]
الحديدة - سبأ:

اختتمت بمحافظة الحديدة اليوم المرحلة الأولى من إعادة الإنتشار والتموضع في موانئ الحديدة.

وأشاد رئيس فريق لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد بتفاعل الفريق الوطني في اللجنة المشتركة لتسهيل مهام إكمال مرحلة إعادة الانتشار.

فيما أوضح نائب رئيس فريق التنسيق الأممي بالحديدة يانز فرناندز أن المرحلة الأولى تمت بدون أي صعوبات في التحقق والإشراف على إعادة الانتشار والتموضع في موانئ الحديدة الثلاثة.

بدوره أشار رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة في ميناء الصليف ساني اليسون إلى أن عملية إعادة الانتشار تمت دون أي عراقيل .. لافتا إلى أن الفريق الوطني قدم كل التسهيلات.

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