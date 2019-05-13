محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المخيم الطبي الرمضاني الثالث بمديرية الظهار في إب إب - سبأ:

دشن وكيل محافظة إب لشئون الصحة والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل اليوم المخيم الطبي المجاني الرمضاني الثالث.



واستمع الوكيل المتوكل ومعه يحيى القاسمي من قبل القائمين على المخيم، إلى إيضاح عن أهمية المخيم الذي يستمر حتى 26 من رمضان، وما يقدمه من خدمات طبية.



وأوضح رئيس مجلس إدارة المخيم أنور المتوكل أن المخيم لهذا العام يستقبل يوميا ما يزيد عن 600 حالة من الفقراء والمحتاجين والنازحين في عدة تخصصات بالتنسيق مع شباب المحافظة ورجال الخير والأطباء وشركات الأدوية وعدد من المستشفيات والمراكز الطبية.



وأشار إلى أنه سيتم إحالة المرضى الذين يحتاجون لعمليات كبرى ومتوسطة إلى المستشفيات .. مبينا أن المخيم سيقدم خدمات طبية شاملة مجانا تتضمن معاينات وفحوصات مخبرية وأدوية وكشافات محورية وإشعاعية.



وثمن الوكيل المتوكل جهود تنظيم مثل هذه المخيمات لتقديم خدمات صحية وعلاجية للمرضى في مختلف التخصصات الطبية عبر كادر طبي من الأخصائيين والاستشاريين للتخفيف من معاناة المرضى والمحتاجين للرعاية الطبية والأدوية.



ودعا الخيرين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال والميسورين إلى دعم وتبني مثل هذه المخيمات الطبية.



حضر التدشين نائب مدير مكتب الصحة مشرف المخيم الدكتور عمار المتوكل ومدير المخيم عبد الرحمن الذاري ونواب مدير المخيم مجدي المصنف وصادق آل قاسم وأعضاء الكادر الإداري والطبي والخدمات .

سبأ [13/مايو/2019]سبأ