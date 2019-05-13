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ثلاثة انفجارات تهز مدينة جلال اباد الافغانية وتوقع ثلاثة قتلى و20 مصاب
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ثلاثة انفجارات تهز مدينة جلال اباد الافغانية وتوقع ثلاثة قتلى و20 مصاب
[13/مايو/2019]
كابول – سبأ :

هزت ثلاثة انفجارات مدينة جلال اباد عاصمة إقليم ننكرهار شرق أفغانستان اليوم الاثنين، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين.


وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار عطاء الله خوقياني في تصريحات نقلتها وكالة انباء رويترز إن الانفجارات نجمت عن متفجرات زرعت في الميدان المزدحم الذي توجد به سوق بالمدينة وإن عددا من المصابين نقلوا إلى المستشفى.

ويأتي هذا التفجير بعدما تصاعد القتال بين حركة طالبان ومقاتلي تنظيم (داعش) وبين طالبان والقوات الأفغانية في الأسابيع الماضية وسط محادثات سلام بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان.

سبأ
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