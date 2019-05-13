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  اقتصاد
الصين ترد على تعريفة ترامب الجمركية بتعريفة جمركية مقابله
[13/مايو/2019]
بكين – سبأ :

ردت الصين على قرار رفع الرئيس الامريكي دونالد ترامب التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، بالاعلان عن عزمها فرض تعريفة على السلع الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار.


وذكرت وزارة المالية الصينية في لها اليوم الاثنين ان الصين ستفرض تعريفة جمركية على 5140 منتجاً أمريكياً اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران القادم .

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، الصين من الرد على زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها على سلع صينية الأسبوع الماضي، وقال إن المستهلكين الأمريكيين لن يدفعوا مقابل أي زيادة في الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب على موقع تويتر قائلاً "لا يوجد ما يبرر أن يدفع المستهلكون الأمريكيون مقابل الرسوم، التي تدخل حيز التنفيذ على الصين اليوم".

 واضاف "على الصين ألا ترد — لن يزداد الوضع إلا سوءً!" .. مضيفاً "إن من الممكن تفادي الرسوم إذا نقل المصنعون الإنتاج من الصين إلى دول أخرى".

سبأ
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