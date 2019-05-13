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  رياضة
بالميراس وسانتوس يواصلان صراعهما المبكر على صدارة الدوري البرازيلي
[13/مايو/2019]
ريو دي جانيرو ـ سبأ:

واصل بالميراس وسانتوس صراعهما المبكر على صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوز الأول على مضيفه أتلتيكو مينيرو 2 / صفر الثاني على فاسكو دا جاما 3 / صفر في المرحلة الرابعة من المسابقة.

كما شهدت نفس المرحلة فوز انترناسيونال على كروزيرو 3 / 1 وفلامنجو على شابيكوينسي 2 / 1 وأتلتيكو بارانينسي على باهيا 1 / صفر وساو باولو على مضيفه فورتاليزا بنفس النتيجة وتعادل آفاي مع ألاجانو سلبيا.

وتغلب بالميراس على مضيفه أتلتيكو مينيرو بهدفين سجلهما برونو هنريكي في الدقيقتين 44 و53 ليرفع الفريق رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام سانتوس، وتجمد رصيد أتلتيكو مينيرو عند تسع نقاط ليتراجع إلى المركز الرابع.

وتغلب سانتوس على فاسكو دا جاما بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها دييجو بيتوكا ورودريجو وإيفرسون سوتيلدو في الدقائق 19 و33 و73.

سبأ
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