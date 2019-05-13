رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز الصعدي والوجيه في افتتاح كروية دورة الألعاب الرمضانية الخامسة بذمار ذمار-سبأ:

فاز فريق الصعدي على فريق روما بخمسة أهداف لهدف في اللقاء الافتتاحي للبطولة الكروية المفتوحة ضمن دورة الألعاب الرياضية الرمضانية الخامسة بذمار.



بهذا الفوز تأهل الصعدي كأول فريق للدور ثمن النهائي من البطولة التي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة وتستمر حتى 27 رمضان الجاري بمشاركة 32 فريقا قسمت إلى مجموعتين بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.



وفي ثاني لقاءات اليوم الافتتاحي خطف فريق الوجيه للتجارة بطاقة العبور للدور التالي بعد فوز على فريق التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وأكد مدير مكتب الشباب والرياضة حسين أحمد الصوفي الحرص على تنظيم هذه الدورة كتقليد سنوي يهتم به شباب ورياضيو المحافظة، برعاية قيادة المحافظة.



وأشار إلى تزامن الدورة مع احتفال اليمن بالعيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية 22 مايو .. منوها بحب شباب ذمار لوطنهم واستعدادهم بذل كل غال ونفيس في سبيل وحدته وأمنه واستقراره.



وتتواصل البطولة غدا بإقامة لقاءين بين فريقي العربي من مدينة ذمار وشباب طلحامة من مديرية جهران، وفريقي القادسية والمشروع.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ