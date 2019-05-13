عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موغيريني تؤكد دعم الاتحاد الاوروبي لتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران بروكسل – سبأ :



أكدت مسئولة السياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، دعم الاتحاد لتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، ورغبته بتجنب أي تصعيد آخر بشأن البرنامج النووي الايراني .



وقالت موغيريني في تصريح صحفي اليوم الاثنين، قبيل اجتماع لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي "سنواصل دعمه (الاتفاق النووي) قدر ما نستطيع بكل الوسائل وبإرادتنا السياسية".



وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يحتد فيه الخلاف بين إيران والولايات المتحدة التي شددت العقوبات على طهران، بهدف إجبارها على العودة للتفاوض وفقاً لشروط أمريكية.



وأعلنت طهران من جانبها وقف تنفيذ بنود من الاتفاق النووي .. مهددة باتخاذ خطوات أخرى وأمهلت دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاق 60 يوما لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع طهران، وإيجاد آلية للتعامل المالي معها.

سبأ [13/مايو/2019]سبأ