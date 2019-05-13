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  محلي
أمسية رمضانية برئاسة وزير الصحة لمناقشة الوضع الصحي في إب
[13/مايو/2019]
صنعاء -سبأ:



أشاد وزير لصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل بجهود مكتب الصحة بمحافظة إب وفروعه في المديريات في الاستجابة السريعة للوضع الصحي الطارئ لمواجهة الكوليرا والأوبئة الأخرى.

واستعرض الوزير المتوكل في أمسية رمضانية، نظمتها الوزارة لمناقشة الوضع الصحي في إب تحت شعار "يد تداوي من يحمي ويبني"، آلية تحسين الخدمات الصحية بالمحافظة، وسبل معالجة الصعوبات التي تواجه سير العمل، في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

وثمن دور قيادة محافظة إب في تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة ومساندة جهود الوزارة في الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

وحث وزير الصحة الجميع على سرعة الربط الشبكي وأتمتة نظام المعلومات في المستشفيات الريفية والمحورية والمركزية والهيئات .. داعيا الجميع العمل بجهود ذاتية وعدم الإنتظار للمنظمات والاعتماد عليها.

وأكد الوزير المتوكل أهمية تضافر جهود الجميع للارتقاء بالقطاع الصحي إلى مستويات أفضل ومواجهة التحديات بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية والطبية للمواطنين.

واعتبر الأمسيات الرمضانية التي تنظمها الوزارة لمختلف مكاتب الصحة بالمحافظات تظاهرة صحية تجمع قيادات الوزارة ومدراء مكاتب الصحة ورؤساء ومدراء الهيئات والمستشفيات المركزية والمحورية والريفية لتعزيز وتنمية المهارات الإدارية وتطوير وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطن.

وحث وزير الصحة العامة والسكان على المتابعة والعمل والنزول الميداني لتقييم الأداء في مختلف المرافق الصحية والمستشفيات .. مؤكدا أن الأمسيات ستعزز من التوجه الصحي نحو الارتقاء بالعمل الصحي والمؤسسي.

وجدد حرص الوزارة على تلبية تطلعات القطاع الصحي وتذليل الصعوبات التي تواجهه وفقا للإمكانيات المتاحة.

حضر الأمسية وكلاء وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور محمد المنصور وقطاع التخطيط الدكتور عبد الملك الصنعاني والطب العلاجي الدكتور علي جحاف والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتور نجيب القباطي ومدير مكتب الصحة في إب الدكتور عبدالله السماوي ومدراء الصحة والمستشفيات بمديريات المحافظة.

سبأ
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